EBA için 2500 rakımlı dağa çıkıyorlardı! Vali talimat verdi...

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde EBA'ya erişim için dağa çıkan çocukların çilesine Hakkâri Valisi İdris Akbıyık yetişti. Vali Akbıyık, çocukların EBA'ya erişimi için Telekom ve GSM yetkililerine talimat verdi.

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşayan ve aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye gidenlerin olduğu bir grup öğrenci Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanmak için her gün köy dışında bulunan, cep telefonlarının çektiği 2500 rakımlı dağa çıktığı görüntüleri Hakkâri Valisi İdris Akbıyık gördü.

VALİ DEVREYE GİRDİ

Sosyal mesafe kuralına uyarak eğitim gören öğrenciler, kış ayları gelmeden yaşanan bu soruna yetkililerden çözüm bulunmasını istediler. Mezradaki öğrencilerin sesini Vali İdris Akbıyık duydu. Öğrencilerin yaşadığı bu sıkıntının sona ermesi amacıyla vali Akbıyık, devreye girdi. Yaşanan sıkıntıya ilişkin Yüksekova Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alan vali İdris Akbıyık, çocukların evlerinde eğitim ve öğretim görmesi için Telekom ve GSM yeklilerine talimat vererek, internet erişiminin sağlanmasını amacıyla gerekli alt yapıların güçlendirmesini istedi.