Son dakika: Kargocudan 95 kilo likit eroin çıktı

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte detaylı arama gerçekleştirildi.

Van'da kargocudan 95 kilo likit eroin çıktı | Video

Yapılan detaylı aramada, 4 adet çuval içerisinde bulunan 4 adet tenekede toplam 95 kilo 240 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.