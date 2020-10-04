İznik Gölü'nde tarihi batık bazilikanın belgeseli çekiliyor

Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı, Archaeology Dergisi'nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak seçtiği İznik Gölü'ndeki bazilika ile ilgili çalışmalar İznik Müze Müdürlüğünce sürdürülüyor.

İznik'te kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte bulunan bazilikanın belgeselleştirmesi fikri, su altı kazılarının bilimsel danışmanı Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin'in Fransa'da tanıştığı yönetmen Pascal Guerin ile yaptığı görüşme ile ortaya çıktı.

Yönetmen Pascal Guerin, projelendirdiği belgesele destek bulduktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle gerçekleştireceği çekimler için Bursa'ya geldi.

İki yıl sürmesi planlanan çekimler, İznik Gölü'nde ortaya çıkan bazilikanın gizemli yolculuğu ve bugüne kadar yapılan çalışmaları kapsayacak.

Belgeselde göl altındaki yapıların ne zaman ve ne tür bir doğa felaketiyle battığı araştırılıyor. Fransa'nın Gronoble Üniversitesi Jeoloji Bölümü ile ortak çalışma gerçekleştirilirken su altındaki yapıların fonksiyonları hakkında ipuçları değerlendiriliyor.

Henüz tarihi bilinmeyen bir dizi depremle göl sularına gömüldüğü tahmin edilen bazilikaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mustafa Şahin'in rehberlik ettiği çekimlerin ilk bölümünde bilim insanları, yerel yöneticiler, turizm sektörünün temsilcilerinin yanı sıra yapıyı keşfeden fotoğrafçı Aykut Güngör, kameraman Mehmet Yiğit ile dönemin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörü Saffet Yılmaz'ın röportajlarına yer verildi.

Bursa ayağının tamamlanmasının ardından çekimlere Fransa ve İtalya'da devam edilecek.