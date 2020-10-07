Kucaktaki mucize

Rahim nakli sonrası hamile kalıp, erkek bebek dünyaya getiren Derya Sert, eşi ve kucağında bebeği ile SABAH'a poz verdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan çiftinin 9 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakli yaptığı Derya Sert geçen 4 Haziran'da anne olmuştu. 31 yaşındaki Derya Sert hamileliğinin 28. haftasında 760 gram ağırlığında dünyaya getirdiği bebeğe doktorunun ismi "Ömer Özkan" adını verdi. Bugüne kadar anne sütü ile beslenen Ömer Özkan bebek 3 kilo 500 grama ulaştı.







Ömer Özkan'ın rahim nakli ile dünyaya gelen ilk bebek olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, "Anne ve baba birlikte ilk kez bebeğini kucağına aldı. Bu bizim için de inanılmaz bir duygu, gurur ve mutluluk. Her şey yolunda gidiyor. Hiç makineye bağlanmadı. Hep anne sütü ile beslendi. Salgın nedeni ile bir süre daha hastanede kalacaklar. Hızla kilo almaya devam ediyor" dedi. Bebeğini kucağına alan Derya ve eşi Mustafa Sert, "Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Mucize ötesi bir şey yaşıyoruz. Artık Anamur'a 3 kişi olarak döneceğiz" diye konuştu.







'RÜYADA GİBİYİZ'

Annelik serüveninin 2011'de başladığını söyleyen Derya Sert, ümidini kaybetmediğini belirterek, "Ömer ve Özlenen Özkan hocamıza hep güvendik. Sonunda hayalimize kavuştuk" diye konuştu. Baba Mustafa Sert ise "Bizim için uzaya gidip gelmek gibi bir şey. Hâlâ rüyada gibiyiz. Derya da ben de sanki kanatlanmış uçuyormuş gibiyiz. Ömer Özkan'ı kucağımıza aldıkça Ömer ve Özlenen hocama dua ediyoruz. Koklamaya doyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Adana'da tedirgin eden anlar! Kimseye aldırmadan...

Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Definecilerin yaptığı labirentli kuyu görenleri şaşırttı