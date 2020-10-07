Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Pastırma sıcakları sonrası kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı! Marmara bölgesi dikkat!

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; birkaç gündür pastırma sıcakları ile karşı karşıya kalan Marmara bölgesinde 2 gün sürmesi beklenen yağışlı hava etkisinin Perşembe itibarıyla etkisini göstereceği bildirildi. Balkanlardan gelmesi beklenen serin havayla beraber yağışların gök gürültülü kuvvetli sağanak ile dolu şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Hava durumu uyarısı veren Meteoroloji sıcaklıkların da 10 derece kadar düşeceğini ifade etti. İşte gelen son dakika hava durumu uyarısının detayları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe sabah saatleri ile beraber etkisini gösterecek olan kuvvetli yağışın iki gün boyunca süreceğini bildirdi. Cuma gününe doğru yağışların İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de de etkili olacağı duyurulurken yağışlı bölgeler sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı…
MARMARA BÖLGESİ DİKKAT!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembeden itibaren düşeceğini belirterek, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Trakya ve Marmara'da lokal olarak dolu yağışının görülebileceği uyarısında bulundu.
Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın yukarı seviyede havanın soğuyacağını, alçak basınç merkezinin bir kolu olan oluk denilen sistemin bu tarafa doğru kayacağını söyledi.
Yukarı seviyede yaklaşık 5 bin metrede bir soğuma beklendiğini dile getiren Demirhan, şöyle devam etti:
"Bu soğumanın etkisiyle yerdeki sıcak hava yukarıya doğru hızlı bir şekilde düşey olarak hareket edebilecek. Bununla birlikte büyük kümülonimbus bulutları oluşacak. Bu da çok kuvvetli yağış ve dolu ihtimalini artırıyor. Perşembeden itibaren Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Trakya tarafında yüksek ihtimal dolu yaşanabilecek. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski çok yüksek. Yine kuvvetli yağıştan dolayı sel ve dolu ihtimali var. Bunlar çok küçük ölçekli durumlar. Net bir yer söyleyemiyoruz. Marmara'nın tamamında böyle bir ihtimal söz konusu. Bir yandan da kuvvetli rüzgar var. Rüzgar da bu sistemi üzerimizden hızlı bir şekilde taşıyacak. Cumartesi itibarıyla sistemin Ege ve Marmara bölgesinden uzaklaşmasını bekliyoruz."
SICAKLIKLAR 10 DERECE KADAR DÜŞECEK
Demirhan, cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 10 derece kadar düşebileceğini belirterek, "Bugünlerde hava sıcak. Perşembe günü sıcaklığın 5 derece düşmesini bekliyoruz. Cuma günü de 5 derece daha düşerek bugüne göre sıcaklıklarda 10 derece düşüş bekliyoruz." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dolu yağışının nerelerde görülebileceğiyle ilgili duyurusunun takip edilebileceğini ifade eden Demirhan, yapılacak uyarıdaki renk kodunun önemli olduğunu vurguladı.
İKİ GÜN SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.