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28 dönüm araziyi müteahhide veren şok yaşadı

, 28 dönümlük araziyi verdiği ve müteahhidin kendilerine kumpas kurup dolandırdıklarını iddia etti. 'ın Efeler ilçesinde, Necla (75) ve Himmet Metin (76) bir emlakçı aracılığıyla müteahhide verdikleri araziye karşılık kendilerine verileceğine dair biri noter huzurda iki ayrı sözleşme yaptıkları 12 daireden 4'ünün verilmediğini ileri sürüp, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin kendilerine kumpas kurduğunu iddia eden Metin çifti, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 9.10.2020 17:47 Son Güncelleme: 9.10.2020 18:09 ABONE OL
28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

BABADAN MİRAS KALDI

Efeler ilçesinde yaşayan ve yakınlarına Işıklı Mahallesi'ndeki 28 dönüm arazi babalarından miras kaldı. Bu arazinin 6 dönümü Necla Metin'e diğer hisseleri ise 11 yakını arasında paylaşıldı. Aile fertlerinin daha önceki yıllarda hayvancılık ve çiftçilik yaptıkları bu arazileri bir inşaat firması site kuracağını belirtip, daire karşılığı tek tek toplamaya başladı.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

12 DAİRE SÖZÜ VERDİ

Ancak ve eşi Himmet Metin'i ikna edemedi. Bunun üzerine iddiaya göre Mustafa A., Bilal G.'yi yaşlı çifti ikna etmesi için yolladı. Bilal G., çifti ikna edebilmek için aylarca uğraştı, arazilerinin karşılığında 12 daire verecekleri sözünü verdi. Bunun üzerine Metin çifti, ikna oldu.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

NOTER'DEKİ SÖZLEŞMEDEN 8 DAİRE

2013'te Mustafa A.'nın ofisinde sözleşme imzalanmak üzere bir araya gelindi. İddiaya göre Metin çifti, 8 daire için noterde sözleşme imzaladı. İddiaya göre, Metin çifti, kendilerine vaat edilen diğer 4 daire için Bilal G. ile notere gitmeden kendi aralarında ikinci bir sözleşme daha imzaladı.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

MÜTEAHHİDİN VERECEĞİ DAİRELERDEN 4'ÜNÜ DE EMLAKÇI VERECEKTİ

Metin çifti, yapılan ikinci sözleşmeye göre Bilal G.'nin Mustafa A.'nın kendisine vereceği dairelerden 4'ünü kendilerine verileceğinin taahhüt edildiğini öne sürdü.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

DARBE GİRİŞİMİNDE TUTUKLANDI

İnşaatlar 3 yılda tamamlanacaktı. Ancak, 15 Temmuz darbe girişimi yaşanınca Mustafa A., FETÖ terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanarak cezaevine girdi. Bu sırada inşaat firmasına kayyum atandı ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Mustafa A., 1 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihinde serbest bırakıldı. İnşaatlara ise kaldığını yerden devam edildi. 2019 yılında inşaatlar tamamlandı. Ancak 12 daire almayı bekleyen Metin çiftine 8 daire verildi.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mustafa A. ve Bilal G.'nin diğer 4 daireyi "Böyle bir sözleşme hatırlamıyoruz" diyerek, inkar ettiklerini ileri süren Metin çifti, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle avukatları aracılığıyla 11 Eylül 2010 tarihinde savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Mustafa A. ve Bilal G. hakkında, 'nitelikli ' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken mağdur olduklarını belirten , "Hakkımızı hukuksal yollardan arıyoruz. Bu şekilde olacağını bilsek kesinlikle arazimizi vermezdim. Müteahhit ve emlakçı bizi o kadar üzdü ki son 5 yıldan beri çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum" dedi.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

'BİZE KUMPAS KURDULAR'

Himmet Metin, "40 yıllık birikimimi eşimle beraber çocuklarımızın geleceğini sağlamak için koruma altına aldık. Ancak, bize verilen sözler tutulmadı. kandırılıp, arazimiz elimizden alındı. Bize vaat edilen 12 daireden 4'ü verilmedi. mağduruz. ve bize kumpas kurdu" dedi.

28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

'ANNE VE BABAMI ÜZDÜLER'

Yaşananların anne ve babasını üzdüğünü belirten Hüseyin Metin de "Söz konusu 28 dönümlük arazide 3 ahır, ev ve seramız vardı. Yıllık geçim kaynağımızın yarısı bizim buradandı. Başlangıçta anne ve babam araziyi kat karşılığı vermeye yanaşmadı. 'Ancak, daireler bitene kadar kiranızı ödeyeceğiz' diye ikna etmişler. neredeyse babamın beşinci evladı gibi olmuştu. Nasıl, bir güven sağladılarsa anne ve babam bizim bile karışmamıza müdahale etmiyordu. Sonrasında gelinen nokta ortada" dedi.

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28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı
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