28 dönüm araziyi müteahhide veren yaşlı çift şok yaşadı

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müteahhit Mustafa A. ve emlakçı Bilal G.'nin diğer 4 daireyi "Böyle bir sözleşme hatırlamıyoruz" diyerek, inkar ettiklerini ileri süren Metin çifti, 'dolandırıldıkları' gerekçesiyle avukatları aracılığıyla 11 Eylül 2010 tarihinde savcıIığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından Mustafa A. ve Bilal G. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken mağdur olduklarını belirten Necla Metin, "Hakkımızı hukuksal yollardan arıyoruz. Bu şekilde olacağını bilsek kesinlikle arazimizi vermezdim. Müteahhit ve emlakçı bizi o kadar üzdü ki son 5 yıldan beri çektiğimi bir Allah bir ben biliyorum" dedi.