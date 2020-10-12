Taciz edip parasını almaya çalıştı! Bursa'da dehşet anları

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi.

Polise kafa atan tacizci böyle yakalandı | Video



İddia göre, ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın yanına gelen U.I., önce kadını taciz etti. Ardından kadının çektiği 2 bin lirayı almaya çalıştı. Parayı vermemek için mücadele eden N.A.'nın yardım çığlığı üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, şüpheli U.I.'ya müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında U.I., bir polis memuruna kafa atarak kaçmaya çalıştı. Bölgeye gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalanan şüpheli U.I., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi.

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Arbede sırasında şüphelinin kafa atarak yaraladığı polis memuru, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, U.I. ise emniyete götürülerek gözaltına alındı.

Şüphelinin, polis memuruna kafa attığı ve yakalanma anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.