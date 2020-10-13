Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve nereli?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? SBK Holding'in kurucu ve CEO'su olarak bilinen Sezgin Baran Korkmaz tanınmış bir Türk girişimcidir. Aslen Karslı olan Sezgin Baran Korkmaz, birçok farklı ülkede faaliyet gösteren firmasının yanı sıra finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla da biliniyor. Peki, SBK Holding'in kurucu ve yatırımcı Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz Relief International ve EastWest Institue'da yönetim kurulu üyesidir. Türk girişimci birçok farklı sektörde faaliyet veren firmasıyla bilinirken dünya çapında 5.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki sıkıntılı varlıklara odaklanan bir risk sermayesi şirketidir.

SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.