20 yıl önce batan gemi, parça parça çıkartılıyor

Zonguldak Çaycuma İlçesine bağlı olan Filyos açıklarında 20 yıl önce meydana gelen olayda, 150 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde ki kuru yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Gemiyi çıkartmak amacıyla yapılan hazırlıkların tamamlanmasının ardından, 9 ay önce Ocak ayında, bölgede çıkartma çalışmalarına başlandı. Devasa gemi bir bütün olarak çıkartılamayacağından, parçalanarak çıkartılmaya başlandı. Özel bir firma tarafından bu güne kadar 5 parçası çıkartılan geminin, hala deniz altında 5 parçası daha bulunuyor. Bunlarında çıkartılması sonrası, gemi geri dönüşümde kullanılmak üzere endüstri sanayine gönderilecek.