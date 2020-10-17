Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık, Kadir Şeker lehine karara itiraz etti

Başsavcılık, lehine karara itiraz etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Başsavcılık, Kadir Şeker lehine karara itiraz etti
Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, itiraz edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcılık, Kadir Şeker lehine karara itiraz etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA