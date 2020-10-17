Başsavcılık, Kadir Şeker lehine karara itiraz etti

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, itiraz edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.