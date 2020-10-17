Trabzon’un gururu

Ağrı'da, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan, 1.7 milyon liralık tazminattan "Vicdanımı rahatsız eder" diyerek vazgeçen Uzman Çavuş Cengiz Erduran'a Türkiye'nin dört bir yanından tebrik ve yardım teklifi yağdı.Gaziyi makamında ağırlayan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sizin hukuki olarak hak etmiş olduğunuz tazminatı fedakârlıkla reddetmeniz bizleri duygulandırdı. Türk milletine önemli bir mesaj verdiniz. Bizler de devletimiz ve milletimiz adına size ve ailenize teşekkür ediyoruz. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve vatanımız için ne yapsak azdır, her zaman yanınızdayız" dedi. Trabzon Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Karaca, Gazi'nin onurlu duruşunu tebrik ederek ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de "Onun gözlerinden öperim. Bunlar vatanın gerçek sahipleridir. Gazi evladımın bu davranışı benim yüreğime bir kez daha su serpti. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.Uzman Çavuş Erduran 2015'te görevli olduğu Ağrı'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda gazi olmuş, 160 bin lira tazminatla malulen emekli edilmişti. Cengiz Erduran'ın 2017'de açtığı davada 120 bin lira talep etmesine karşın bilirkişi Erduran'a yaklaşık 1.7 milyon Türk lirası verilmesi gerektiğini söyledi.