Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu geldi: Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı! 20 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye'nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA 7°C, 19°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 23°C

Parçalı bulutlu