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: 'de korkutan ! 'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)

Az önce gelen bilgisine göre 'de korkutan bir meydana geldi. Depremin merkez üssünün Sancaklı ilçesi olduğu ifade edilirken Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.1 olarak açıkladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini haberimizden bulabilirsiniz. Bingöl'deki ve Diyarbakır şehirlerinde de hissedildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 12:48 Son Güncelleme: 25.10.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi Kandilli son depremler listesi

Son dakika gelişmesine göre AFAD da depremin şiddeti ve merkezi hakkında detaylı bir bilgi paylaştı. Bingöl'ün merkezindeki depremin Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Diyarbakır illerinde de hissedildiği ifade edildi. AFAD, depremin şiddetini 4.0, saatini ise 12:37 olarak paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu Twitter'dan dile getirdiler.

4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği Bingöl'den gelen son dakika bilgilerine göre herhangi bir can ve mal kaybı ihbari söz konusu değil.

YERİN 7.10 KM DERİNLİĞİNDE...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)
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