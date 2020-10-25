Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem! Elazığ'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)

Son dakika gelişmesine göre AFAD da depremin şiddeti ve merkezi hakkında detaylı bir bilgi paylaştı. Bingöl'ün merkezindeki depremin Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Diyarbakır illerinde de hissedildiği ifade edildi. AFAD, depremin şiddetini 4.0, saatini ise 12:37 olarak paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Bingöl'deki depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu Twitter'dan dile getirdiler.

4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği Bingöl'den gelen son dakika bilgilerine göre herhangi bir can ve mal kaybı ihbari söz konusu değil.

YERİN 7.10 KM DERİNLİĞİNDE...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

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