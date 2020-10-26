SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?

Hatay patlaması nedeniyle son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hatay'ın Iskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından cadde, yaya ve araç trafiğine kapatılırken olay yerine pek çok polis ve ambulans da sevk edildi. Peki; Hatay patlamasının sebebi ne? Hatay Valisi'nden son dakika açıklamalar…

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan patlamanın ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.

İşte Hatay patlaması ile ilgili detaylar!