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: ’da korkutan yaşandı! patlamasının nedeni ne, nerede?

Edinilen bilgisine göre; 'ın ilçesinde bir meydana geldi. Yaşanan korkunç patlamanın ardından ile ilgili araştırmalar da başladı. Yapılan açıklamalara göre; patlamanın olduğu cadde; araç ve yaya trafiğine kapatılırken Valisi'nden son dakika açıklamaları geldi. Peki; Hatay patlamasının nedeni ne? İşte tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 26.10.2020 22:00 Son Güncelleme: 26.10.2020 22:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?

patlaması nedeniyle haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 'ın Iskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından cadde, yaya ve araç trafiğine kapatılırken olay yerine pek çok polis ve ambulans da sevk edildi. Peki; Hatay patlamasının sebebi ne? Hatay Valisi'nden son dakika açıklamalar…

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

Hatay'ın ilçesinde yaşanan patlamanın ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.

İşte Hatay patlaması ile ilgili detaylar!

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?

PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

HATAY İSKENDERUN NEREDE?

, 'ın en büyük 2. ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir, bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır. MÖ 333 yılında, Büyük İskender'in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur.

SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?

Valilik:

- "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda 'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

- "Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"

Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."

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SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?
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