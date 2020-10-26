SON DAKİKA: Hatay’da korkutan patlama yaşandı! Hatay patlamasının nedeni ne, İskenderun nerede?

Hatay patlaması nedeniyle son dakika haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar tarafından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Hatay'ın Iskenderun ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından cadde, yaya ve araç trafiğine kapatılırken olay yerine pek çok polis ve ambulans da sevk edildi. Peki; Hatay patlamasının sebebi ne? Hatay Valisi'nden son dakika açıklamalar…
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan patlamanın ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.
İşte Hatay patlaması ile ilgili detaylar!
PATLAMANIN SEBEBİ NE?
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
HATAY İSKENDERUN NEREDE?
İskenderun, Hatay'ın en büyük 2. ilçesidir. Nüfusu 248.335 kişidir. İlçe Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahiptir, bu bakımdan deniz ticaretinde önemli bir konumdadır. MÖ 333 yılında, Büyük İskender'in İssos yakınlarında kazandığı zaferden sonra Alexandreia adıyla kurulmuştur.
Valilik:
- "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"
VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
- "Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır"
Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."