Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Son dakika haberi... Merkezi İzmir Bayraklı ve Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir'de gerçekleşe şiddetli depremin ardından 20'ye yakın binanın yıkıldığı ifade edilirken enkaza dönen binalarda AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların o anları görüntülendi. İşte yaşanan o anların detayları ve son dakika gelişmeleri...
AFAD VE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN TOPLAM 8 MİLYON TL ACİL YARDIM
İzmir'dek depremin maddi hasarlarını gidermek amacıyla acil bir şekilde yardım paketi de açıklanmış oldu. "AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.
AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin yapılan yeni açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 120 vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir" denildi.
SON DAKİKA: AFAD: "Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi."
Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldı | Video
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM BÖLGEYE GİTTİ
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun." dedi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: OKULLARIMIZ DA SIKINTI YOKTUR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde ilk bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Bakan Selçuk: İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için...