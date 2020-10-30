Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM BÖLGEYE GİTTİ

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: OKULLARIMIZ DA SIKINTI YOKTUR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.