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Son Dakika Haberleri: Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Seferihisar merkezli meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'ın bölgeden aktardığı son gelişmelere göre ölü sayısı 6'ya yaralı sayısı ise 202'ye yükselmiştir. Meydana gelen şiddetli depremde enkaz altında kalan vatandaşlar çıkarılmaya devam ediyor. Bölgeden kurtarma görüntüleri de gelmeye başladı. İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 17:49 Son Güncelleme: 30.10.2020 18:02 ABONE OL
Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Son dakika haberi... Merkezi Bayraklı ve Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki İzmir'de gerçekleşe şiddetli depremin ardından 20'ye yakın binanın yıkıldığı ifade edilirken enkaza dönen binalarda ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan vatandaşların o anları görüntülendi. İşte yaşanan o anların detayları ve son dakika gelişmeleri...

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

'de yaşanan korkunç depremin enkaz görüntüleri gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre de 4 kişi yaşamını yitirdi. arama kurtarma çalışmaları yaparken açıklamalarda bulundu. AFAD, "4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 152 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

AFAD VE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN TOPLAM 8 MİLYON TL ACİL YARDIM

'dek depremin maddi hasarlarını gidermek amacıyla acil bir şekilde yardım paketi de açıklanmış oldu. " Başkanlığı tarafından 3 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir" açıklaması yapıldı.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin yapılan yeni açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiği, 120 vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Deprem sonrasında 13'ü 4'ün üzerinde olmak üzere 33 artçı sarsıntı yaşanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir" denildi.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

SON DAKİKA: AFAD: "Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi."

Seferihisar deprem sonrası sular altında kaldı | Video

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM BÖLGEYE GİTTİ

Eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: OKULLARIMIZ DA SIKINTI YOKTUR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), İzmir'deki depremde ilk bilgilere göre, 1'i boğulma olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 120 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, sosyal medyada 'deki üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan hesapların tespit edilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı, bu kişilerin gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere sevk edileceği açıklandı.

Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Bakan Selçuk: İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için...

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Son Dakika Haberleri: İzmir Bayraklı ve Seferihisar'daki depremde enkaz altından kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı
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