Son Dakika Haber: İzmir ve İstanbul'da deprem! Çok uzun sürdü, İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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Son Dakika Haber: ve 'da ! Çok uzun sürdü, İzmir, ve İstanbul'da hissedildi - ve Kandilli son depremler listesi

ile uzun süre sallandı! Gelen son dakika haberine göre İstanbul, ve 'de hissedilen, Ege Denizi merkez üslü bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile şu ana kadar maddi zarar olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Depremi hisseden vatandaşlar uzun süreli panik yaşarken sokaklara döküldüler. İzmir ve İstanbul Valileri yaşanan şiddetli depreme ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundular. Bu başlık altında, İstanbul ve İzmir'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara ulaşabilir, ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:27 Son Güncelleme: 30.10.2020 15:51 ABONE OL
Son Dakika: İstanbu'da deprem! Çok uzun sürdü! Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ile sallandı! Deprem geniş bir çevrede hissedilirken, ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetine ilişkin verileri paylaştılar. Depremi hissetiğini rapor eden vatandaşların çoğunluğu İstanbul, , ve 'da yaşıyor. Deprem sonrası, valiliklere intikal eden bir can ve mal kaybı olmadığı bildirilirken, Kandilli Rasathanesi deprem sayfası ve AFAD son depremler listesine kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı.

SON DAKİKA: DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.

İZMİR ARTÇI DEPREM İLE YİNE SALLANDI

AFAD'dan alınan verilere göre, şiddetli depremden dakikalar sonra İzmir'de 4.2 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Artçı depremlerin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği paylaşıldı.

Son Dakika: İstanbu'da deprem! Çok uzun sürdü! Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İZMİR DEPREMİ İLE İLGİLİ ÜNLÜ DEPREM UZMANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA! TIKLAYINIZ

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."

Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden önemli açıklamalar | Video

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi-'de meydana gelen depremin büyüklüğü tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.

Son Dakika: İstanbu'da deprem! Çok uzun sürdü! Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son Dakika Haber: İzmir ve İstanbul'da deprem! Çok uzun sürdü, İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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