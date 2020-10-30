Son Dakika Haber: İzmir ve İstanbul'da deprem! Çok uzun sürdü, İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi - AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul deprem ile sallandı! Deprem geniş bir çevrede hissedilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin şiddetine ilişkin verileri paylaştılar. Depremi hissetiğini rapor eden vatandaşların çoğunluğu İstanbul, Bursa, İzmir ve Tekirdağ'da yaşıyor. Deprem sonrası, valiliklere intikal eden bir can ve mal kaybı olmadığı bildirilirken, Kandilli Rasathanesi deprem sayfası ve AFAD son depremler listesine kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı.
SON DAKİKA: DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaşanan depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya, ''İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" dedi.
İZMİR ARTÇI DEPREM İLE YİNE SALLANDI
AFAD'dan alınan verilere göre, şiddetli depremden dakikalar sonra İzmir'de 4.2 ve 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Artçı depremlerin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği paylaşıldı.
İZMİR DEPREMİ İLE İLGİLİ ÜNLÜ DEPREM UZMANINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA! TIKLAYINIZ
İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Son dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem! Uzman isimden önemli açıklamalar | Video
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Ege Denizi-İzmir'de meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.6, Kandilli Rasathanesi tarafından 6.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 16.5 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, deprem saati 14.51 olarak bildirildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ