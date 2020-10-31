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haberi: İzmir'deki sırasında ortaya çıkan sesler kaydedildi! 1999'daki Marmara Depremini hatırlattı..

esnasında ortaya çıkan ses böyle kaydedildi. İzmir'de ortaya çıkan ve 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 6.6 şiddetindeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sığacık'ta kaydedilen ses depremin dehşetini ortaya koydu. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen depremin ardından onlarca bina yıkılmış, yüzlerce kişi enkazların altında kalmıştı. AFAD ve Kızılay ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Depremin sesi herkesin tüylerinin diken diken olmasına neden oldu. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 15:35 Son Güncelleme: 31.10.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'deki deprem sırasında ortaya çıkan sesler kaydedildi! 1999'daki Marmara Depremini hatırlattı..

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin merkez üssü Seferihisar olarak aktarıldı. Yunanistan'daki Samos Adası'nda da hissedilen depremin 15 saniye sürdüğü ifade edildi. Az önce A Haber'de yayınlanan görüntülerde deprem sırasında ortaya çıkan sesler ekrana yansıtıldı. Hatırlanacağı üzere 1999'daki Marmara depremin Yalova'da da benzer sesler kaydedilmişti.

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26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 37 artçı olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşandı. Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Ayrıca 480 adet çadır Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına kuruldu.

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Son dakika haberi: İzmir'deki deprem sırasında ortaya çıkan sesler kaydedildi! 1999'daki Marmara Depremini hatırlattı..
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