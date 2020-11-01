Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

Gazi unvanı verilen ve devlet desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüt yapalım ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı." diye konuştu.