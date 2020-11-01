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Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki 'ın cenazesi, 'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöken bir binanın altında kalarak hayatını kaybeden Elif İnan'ın cenazesi, Orhangazi'ye getirildi. Cenaze, kırsal Çeltikçi Mahallesi meydanında, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 17:30 Son Güncelleme: 1.11.2020 18:05 ABONE OL
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

Törene baba Hasan, anne Bahriye ve abla Aylin İnan ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

İnan, sırasında iş yerinde bulunduğunu anlattı. Evinin bulunduğu bölgeye geldiğinde enkazı gördüğünü dile getiren İnan, "Benim kızım, beyaz atına bindi gitti. İnsanlar ölmesin." dedi.

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

BABA İNAN, 28 YIL ÖNCE ŞIRNAK'TA MAYINA BASARAK GAZİ OLDU

Baba Hasan İnan'ın, Şırnak'ta vatani görevini yereni getirirken 1992 yılında mayına basarak sol bacağını diz altından kaybettiği, tedavisinin ardından protez kullanmaya başladığı öğrenildi.

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

Gazi unvanı verilen ve devlet desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde işçi olarak çalışmaya başlayan İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm inşaatları, binaları kontrol etsinler. Etütten geçirsinler. Bu canlar kolay kazanılmıyor. Aslanlar gibi zeki çocuklardı hepsi. Süper beyinler gitti. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bunları tekrar tekrar söyledim. Bu eve etüt yapalım ama yapılmadı. Kontroller yapılmadı." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı

Anne Bahriye İnan da kızının yalnız kaldığını ve onu kurtaramadığını söyleyerek gözyaşı döktü. İnan, "Gitti yavrum. Çıkaramadık, çıkaramadılar kızımı." ifadesini kullandı.

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Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif son yolculuğuna uğurlandı
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