Son Dakika Haberler: İzmir depreminde ölü sayısı artıyor! İzmir’deki depremde kaç kişi öldü, son durum nedir? Enkazdan kurtulan isimler…

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü 14.51 sularında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların bulunduğu afet bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Türkiye'nin gözü kulağı ise gelecek olan sevindirici haberlere çevrildi. Enkaz altından ölü olan çıkarılan isimler ise yürekleri yakıyor. AFAD'dan bugün yapılan son dakika açıklamasına göre İzmir depremi ölü sayısındaki son durum açıklandı. Peki, İzmir'deki depremde ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İzmir'deki deprem ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Oktay İzmir'deki depremde can kaybının 51 olduğunu açıkladı. Oktay, "3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu" dedi.
İşte tüm ayrıntılar;
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: ÖLÜ SAYISI 58'E YÜKSELDİ
- İzmir'deki depremde ölü sayısı 58'e yükseldi. Depremde 896 kişi de yaralı. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi.
- Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
Bölgede gereken her şeyi yapıyoruz.
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Bakan Koca'nın son yaptığı açıklamada; 51 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız.
- İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 2 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.
- İzmir'de bugün sabah saatlerinde 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Seferihisar olduğunu ifade etti.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.
4 VE ÜZERİ 831 ARTÇI DEPREM OLDU
Artçı depremle ilgili 4 ve üzeri 831 artçı deprem oluşmuştur. Küçülerek devam edecektir.
Sahil Güvenlik'te arama kurtarma çalışmalarında değişiklik yok. 19 teknenin battığını, 23 teknenin kurtarıldığını belirtmek istiyorum.
Zarar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları devam diyor. Yardımların nasıl olacağını da ileriki günlerde açıklıyor olacağız. Kira yardımlarının devam edeceğini sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamıştı. Kira yardımları ve taşınma yardımları olacaktır. Sıkıntı yaşatmayacağız.
26 BİNA AĞIR HASARLI
Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunduğunu açıkladı.
Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.
8 MİLYON TL DESTEK
Depremde 20 kişi hayatını kaybetti, 786 kişi yaralandı. 71 kişi enkazdan kurtarıldı. Hayatını kaybedenlerden isimleri tespit edilenler şöyle: Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda bir taş binanın duvarının yıkıldığı öğrenildi. AFAD ilk etapta İzmir'e 3 milyon liralık bir destek gönderdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vakıflar üzerinden İzmir'e 5 milyon liralık bir yardım gönderdi.
BÖLGEDE 3 BİN 880 ÇADIR KURULACAK
Oktay, "bölgede 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Hasarlı binalar hariç bölgede elektrik ve doğalgaz kullanımı başladı" dedi.
Barınma hizmetlerimizde sıkıntı yok, beslenme ünitelerimiz tüm güçleriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Barınma da yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezimiz 7 bin kapasiteli, çadırlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlanmıştır, 2685 kişi çadırlarda. 3 konteynır merkezi için yer belirleme çalışmaları yapılmıştır.
Sağlık Bakanı Koca: 682 kişi taburcu edildi, 214 tedavi tedavileri sürüyor. Bakan Koca İzmirlileri koronavirüs konusunda da uyardı. Koca "Lütfen kurallara uyalım" dedi.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
Depremin vurduğu için kritik uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Koca "Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim" dedi.
"Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim."
Bakan Koca "33 saaat sonra enkazdan çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim amca hemen diyalize alındı ve fonksiyonlarının normale döndü ve genel durumu iyi" dedi.
HALİM SARI 26 SAAT SONRA KURTARILDI
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altında kalan Halim Sarı (56), arama- kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra yaralı kurtarıldı.
AHMET ÇİTİM 33 SAAT SONRA KURTARILDI
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, göçük altında kalarak hayatını kaybeden kişi sayısı 39'a yükselirken, yaralıların sayısı ise 896'ya çıktı. Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden 33 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Depremin ardından İzmir'de canla başla çalışan Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i enkaz altından sağ olarak çıkardı.
9.5 SAAT SONRA BUSE KURTARILDI
İzmir'deki depremin ardından yıkılan binanın altında kalan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Buse ile birlikten iki kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.