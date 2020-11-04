SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokanta, restoran ve pastanelere getirilen kısıtlamalar: Lokanta, restoran ve pastaneler saat kaça kadar açık olacak?

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, salgın nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde de son dönemde vaka sayılarında, hasta sayılarında artışlar yaşanması yeni yasak ve kısıtlamalar konusunu gündeme getirmişti. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ise Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş ve kritik yasakların getirildiğini duyurmuştu. Peki, Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? Kafe, restoran, lokantalar kaça kadar açık olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, bu kısıtlamalar neler?
İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.
Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.
Öte yandan yapılan açıklamaya göre;
Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.
Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.