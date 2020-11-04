SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokanta, restoran ve pastanelere getirilen kısıtlamalar: Lokanta, restoran ve pastaneler saat kaça kadar açık olacak?

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: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokanta, ve pastanelere getirilen kısıtlamalar: Lokanta, restoran ve pastaneler saat kaça kadar açık olacak?

Başkan Erdoğan’dan corona virüsü yasak ve kısıtlama açıklaması! Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Özellikle yaz ayının bitişi ile birlikte vaka sayılarında tüm dünyada patlama yaşanıyor. Hal böyle olunca artan vaka sayıları, koronavirüs ile ilgili yeni önlemleri de beraberinde getiriyor. Dün Başkan , Kabine Toplantısı’nın ardından kritik açıklamalarda bulundu ve salgınla mücadelede yeni yasak ve kısıtlamalar alındığını duyurdu. Peki, Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? , , lokantalar kaça kadar açık olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 09:57 Son Güncelleme: 4.11.2020 09:57 ABONE OL
Başkan Erdoğan SON DAKİKA duyurdu: Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? Kafe, restoran, lokantalar kaça kadar açık olacak?

Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, salgın nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde de son dönemde vaka sayılarında, hasta sayılarında artışlar yaşanması yeni yasak ve kısıtlamalar konusunu gündeme getirmişti. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ise Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuş ve kritik yasakların getirildiğini duyurmuştu. Peki, Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? , , lokantalar kaça kadar açık olacak? İşte haberinin ayrıntıları…

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? Kafe, restoran, lokantalar kaça kadar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında son dönemde artan vaka ve hasta sayıları nedeniyle bazı kısıtlamaların getirildiğini belirtti. Peki, bu kısıtlamalar neler?

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Başkan Erdoğan SON DAKİKA duyurdu: Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? Kafe, restoran, lokantalar kaça kadar açık olacak?

LOKANTA, BERBER, KUAFÖR, HAVUZ, İNTERNET KAFE VE SİNEMALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, , pastane, berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme, internet , halı saha, konser salonu vb. tüm işyerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir.

Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Başkan Erdoğan SON DAKİKA duyurdu: Yeni corona virüs yasak ve kısıtlamaları neler? Kafe, restoran, lokantalar kaça kadar açık olacak?

Öte yandan yapılan açıklamaya göre;

Pazar ve marketlerde denetim artırılacak.

Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı! Lokanta, restoran ve pastanelere getirilen kısıtlamalar: Lokanta, restoran ve pastaneler saat kaça kadar açık olacak?
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