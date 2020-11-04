Son dakika haberi: Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu sonrası acı haber geldi! Ayda Bebeğin annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı...

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşti. Sarsıntıdan tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu oldu. Ayda'yı kurtaran Cem Erdoğan; Ayda'nın kendisinden önce su istediğini daha sonra da ayran istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda Gezgin hakkında bir mesaj paylaştı. İzmir'de enkaz altında kalan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin ise enkaz altından ölü olarak çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ayda'nın ambulanstaki görüntülerini paylaştı.

AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Tüm Türkiye'nin gözyaşları içinde izlediği Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr.Muhammed Güven, Ayda'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti.

AYLA'NIN ANNESİ, BABASI VE AĞABEYİNİN DE OLDUĞU YENİ FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI...