Son dakika haberi: Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu sonrası acı haber geldi! Ayda Bebeğin annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı...

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşti. Sarsıntıdan tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu oldu. Ayda'yı kurtaran Cem Erdoğan; Ayda'nın kendisinden önce su istediğini daha sonra da ayran istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda Gezgin hakkında bir mesaj paylaştı. İzmir'de enkaz altında kalan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin ise enkaz altından ölü olarak çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ayda'nın ambulanstaki görüntülerini paylaştı.
Tüm Türkiye'nin gözyaşları içinde izlediği Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr.Muhammed Güven, Ayda'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti.
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Son dakika gelişmesine göre Ayda'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiye görevlisi, Ayda'nın çığlıklarını duyduklarını daha sonra herkese dönerek 'Durun' diye bağırdığını ve çalışmalar sonucunda Ayda Gezgin'e ulaştıklarını ifade etti.
Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma görüntüleri Türkiye'yi hüzne boğdu. Ayda'yı bulan itfaiye görevlisi, Ayda'yı mutfakta bulduklarını, çamaşır ve bulaşık makinesinin olduğu kirişte yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı da yoktu bize 'İyiyim ben' diyerek elini salladı. dedi.
Arama Kurtarma Görevlisi Nusret Aydın: "Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı."
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremde Fidan Gezgin ile 3 yaşındaki kızı Ayda da enkaz altında kaldı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremden 91 saat sonra bir mucize yaşandı. Ekipler, Uğur- Fidan Gezgin çiftinin kızı Ayda Gezgin'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı.
'AYLA BEN, İYİYİM' DEDİ, AYRAN VE SU İSTEDİ
Ayda'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayda'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayda'nın, 'Ayda ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi. Ayrıca minik Ayda'nın ilk olarak ayran ve su istediği belirtildi.
YAŞAM ÜÇGENİNDE BULUNDU
Ayda Gezgin'in kurtarılması, ekiplerin morallerini artırdı, güç verdi. Ayda Gezgin'in mutfakta olduğu, bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada dinleme yapıldığı, Ayda Gezgin'nin uyumuş olabileceği için yanıt vermemiş olabileceği ifade edildi.
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'ÖPTÜĞÜMDE, İNSAN KAYBOLAN EVLADINI BULUR, İŞTE O DUYGUYU YAŞADIM'
Ayda Gezgin'i bulduğu sırada öptüğü anlar fotoğraf karelerine yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, 'Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?" sorusuna "Siz evladınızı nasıl öpersiniz?" yanıtını verdi.
Cem Erdoğan," Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.
BULDUĞUMUZDA BUZDOLABININ SÜSÜYLE OYNUYORDU
Minik Ayda'nın sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu.
FOTOĞRAF: AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN, DEPREMDE ENKAZ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ.
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