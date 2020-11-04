Son dakika haberi: Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu sonrası acı haber geldi! Ayda Bebeğin annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı...

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haberi: Gezgin'in mucize kurtuluşu sonrası acı haber geldi! Ayda Bebeğin annesi kurtarılamadı...

82 milyon tek yürek oldu bebekten gelecek haberleri bekledi. bilgileri geliyor... Ülkemizde meydana gelen afeti sonrasında bu sabha bir mucize gerçekleşti. İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda depremden tam 91 saat sonra Ayda bebeğe ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerini gülümseyerek karşılayan 3 yaşındaki , enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tüm Türkiye Ayda bebeği seyrederken annesi 'den acı haber geldi. Anne Fidan Gezgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son dakika açıklamasında bulunan Ayda'yı kurtaran AFAD görevlisi Cem Erdoğan; "Ayda'yı evladımı öper gibi öptüm, elinde buzdolabı süsü vardı onunla oynuyordu." dedi.

Giriş Tarihi: 4.11.2020 08:54 Son Güncelleme: 4.11.2020 08:59 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşti. Sarsıntıdan tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Gezgin, tüm ülkenin umudu oldu. Ayda'yı kurtaran Cem Erdoğan; Ayda'nın kendisinden önce su istediğini daha sonra da ayran istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakkında bir mesaj paylaştı. İzmir'de enkaz altında kalan Ayda'nın annesi ise enkaz altından ölü olarak çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ayda'nın ambulanstaki görüntülerini paylaştı.

AYDA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Tüm Türkiye'nin gözyaşları içinde izlediği Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr.Muhammed Güven, Ayda'nın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, şuurunun açık olduğunu ifade etti.

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Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

gelişmesine göre 'yı kurtaran ekipte yer alan itfaiye görevlisi, Ayda'nın çığlıklarını duyduklarını daha sonra herkese dönerek 'Durun' diye bağırdığını ve çalışmalar sonucunda 'e ulaştıklarını ifade etti.

Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma görüntüleri Türkiye'yi hüzne boğdu. Ayda'yı bulan itfaiye görevlisi, Ayda'yı mutfakta bulduklarını, çamaşır ve bulaşık makinesinin olduğu kirişte yaşam üçgeninde sapasağlam duruyordu. Hiçbir kırığı da yoktu bize 'İyiyim ben' diyerek elini salladı. dedi.

Arama Kurtarma Görevlisi Nusret Aydın: "Arkadaş seslendi, 'Sesimi duyan var mı?' dedi. 'Merhaba ben Ayla.' dedi. 'İyiysen el salla' dedi. Elini salladı. 'Ben iyiyim' dedi. Bulaşık makinesinin arasındaydı."

Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremde ile 3 yaşındaki kızı da enkaz altında kaldı. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremden 91 saat sonra bir mucize yaşandı. Ekipler, Uğur- Fidan Gezgin çiftinin kızı 'e ulaştı. Ekipler bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturarak çocuğa ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik Ayda için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı.

'AYLA BEN, İYİYİM' DEDİ, AYRAN VE SU İSTEDİ

Ayda'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayda'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayda'nın, 'Ayda ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayda'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi. Ayrıca minik Ayda'nın ilk olarak ayran ve su istediği belirtildi.

Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

YAŞAM ÜÇGENİNDE BULUNDU

Gezgin'in kurtarılması, ekiplerin morallerini artırdı, güç verdi. 'in mutfakta olduğu, bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada dinleme yapıldığı, Ayda Gezgin'nin uyumuş olabileceği için yanıt vermemiş olabileceği ifade edildi.

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Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

'ÖPTÜĞÜMDE, İNSAN KAYBOLAN EVLADINI BULUR, İŞTE O DUYGUYU YAŞADIM'

Gezgin'i bulduğu sırada öptüğü anlar fotoğraf karelerine yansıyan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, 'Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?" sorusuna "Siz evladınızı nasıl öpersiniz?" yanıtını verdi.

Cem Erdoğan," Bu duygu anlatılmaz onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.

Son dakika haberi: İşte 91 saat sonra deprem enkazı altından çıkarılan Ayda bebeğin mucize öyküsü! Yıkık binanın altında gülümsüyordu...

BULDUĞUMUZDA BUZDOLABININ SÜSÜYLE OYNUYORDU

Minik 'nın sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAF: AYDA'NIN ANNESİ FİDAN GEZGİN, DEPREMDE ENKAZ ALTINDA HAYATINI KAYBETTİ.

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Son dakika haberi: Ayda Gezgin'in mucize kurtuluşu sonrası acı haber geldi! Ayda Bebeğin annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı...
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