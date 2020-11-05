Trabzon Millet Bahçesinde sona yaklaşıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alanda yapımı devam eden ve çehresini değiştirecek 'Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 66 bin 472 metrekare alanda yapımı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Eski Hüseyin Avni Aker stadyumunda yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde; 1 adet 1.012 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet güvenlik müştemilatı, 1 adet su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark bulunacak. Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak. Çalışmalar kapsamında 1016 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi gerçekleştirilecek.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Millet Bahçesi çalışmalarında gelinen noktayla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir belediye başkanı Murat Zorluoğlu, "Herkesin hatıralarında olan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alandaki Ortahisar Millet Bahçesi, Trabzon'umuz için bir prestij projesi. Bu nedenle Trabzon Millet Bahçesi'nin diğer millet bahçelerinden farklı olarak biraz daha spor temalı olmasını istedik. Çünkü Trabzon bir spor şehri ve bu bölge uzun yıllar bir spor alanı olarak kullanılmış. Onun için buraya yaptığımız saha ile etrafındaki yürüme ve koşu parkurları, amacımıza hizmet edecek" dedi.

"TRABZON'A BUZ PATENİ VE KAYKAY PİSTİ KAZANDIRACAĞIZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak Millet Bahçesi projesinde yeni ilave olarak otopark ve bu pateni projelerini eklediklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Projede otopark yoktu, özel gayretlerimizle proje içerisine kapalı otopark koyduk. Burada yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon'da hiç olmayan buz pateni pisti ilave etmek istedik. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda 1 çanak ve 6 adet rampadan oluşan kaykay pisti yapacağız" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Millet Bahçesi 2'nci etap çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "2'nci etap için Orman İşletme Müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu alan ile ilgili TOKİ ve Orman Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Millet Bahçesi'nin 2'nci etabını ise, o alanda bulunan lojmanların yıkılması sonrası inşallah başlatacağız. İnönü Mahallesi'ni ziyaret ederek kamulaştırma çalışmaları ile ilgili vatandaşlarımızla bizzat görüşme gerçekleştirerek, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza iletmek üzere taleplerini dinledim. İnşallah Trabzon'umuz için ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum. Böylesine önemli bir projeyi şehrimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Millet Bahçesi'nin hızlı bir şekilde yapılmasında emeği geçen tüm teknik arkadaşlarımıza, işçilerimize, değerli TOKİ Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.