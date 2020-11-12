Kuyumcuyu kolundan vuran kasklı soyguncular altınları alıp kaçtı

Kasklı ve silahlı soygun olayı dün sabah saat 10:00 sıralarında Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerine göre başında kask bulunan ve motosikletle gelen iki kişi cadde üzerindeki kuyumcunun önünde durdu. Motosikletten inen bir kişi silahla kuyumcu dükkanına girerek raflardaki bilezikleri istedi. Kuyumcu Uğur Karakoç hırsızın istediği bilezikleri verirken hırsıza müdahale etti. Müdahale sırasında hırsız Karakoç'u silahla kolundan vurdu. Bilezikleri alarak soyguncu olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kolundan yaralanan kuyumcu Uğur Karakoç, vatandaşlar tarafından çevredeki özel hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Karakoç'un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık sırasında içeride bulunan Yetiş Karakoç ve olay yerine gelen eşi sinir krizi geçirdi.

Polise ekipleri olay yerinde ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kuyumcu dükkanından 15 taneye yakın bilezik ve bir miktar da para çalan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.