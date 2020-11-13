SON DAKİKA HABERİ! Seri katilden beklenmedik savunma! Duyanlar hayretler içinde kaldı...

Ordu ve Samsun illerinde gasp ve 12 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve delilleri tespit edilen seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 12 kişiyi yangın çıkararak silahla ya da zehirleme yoluyla öldürdüğü ortaya çıkan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun işlediği cinayetler ile ilgili görülen davanın duruşmasında yaptığı savunmada kullandığı sözler, duyanları şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA HABERİ! SERİ KATİLDEN BEKLENMEDİK SAVUNMA!

12 kişiyi öldürmesinin yanı sıra pek çok farklı suçtan da dosyası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun mahkemedeki savunmasına ilişkin son dakika detayları şöyle;