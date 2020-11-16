Behzat Ç.'den sonra Bir Başkadır'da oyunculuğuyla hayran bırakan Fatih Artman kimdir? Fatih Artman nereli ve kaç yaşında?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Behzat Ç. dizisiyle hayatımıza giren Fatih Artman, Harun rolüyle çok sevilmişti. Şimdi de Yasin rolüyle evlerimizin içine giren deneyimli oyuncu gecekondu mahallesinde atolyesini kapatmış ve bir gece kulübünde koruma olarak çalışıyor. Bir kız bir erkek çocuğu olan Yasin'in küçük oğlu İsmail bir türlü konuşamıyor. Yıllar önce eşi Ruhiye'nin başına gelen talihsiz olay sonucunda ruh sağlığının bozulması da onlar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Yasin karakteriyle alkış alan Fatih Artman kimdir? Fatih Artman kaç yaşında ve nereli?

BİR BAŞKADIR'IN YASİN'İ FATİH ARTMAN KİMDİR, NERELİ? OYUNCULUĞUYLA TAKDİR TOPLAYAN FATİH ARTMAN KAÇ YAŞINDA?