Behzat Ç.'den sonra Bir Başkadır'da oyunculuğuyla hayran bırakan Fatih Artman kimdir? Fatih Artman nereli ve kaç yaşında?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Behzat Ç. dizisiyle hayatımıza giren Fatih Artman, Harun rolüyle çok sevilmişti. Şimdi de Yasin rolüyle evlerimizin içine giren deneyimli oyuncu gecekondu mahallesinde atolyesini kapatmış ve bir gece kulübünde koruma olarak çalışıyor. Bir kız bir erkek çocuğu olan Yasin'in küçük oğlu İsmail bir türlü konuşamıyor. Yıllar önce eşi Ruhiye'nin başına gelen talihsiz olay sonucunda ruh sağlığının bozulması da onlar için hayatı daha da zorlaştırıyor. Yasin karakteriyle alkış alan Fatih Artman kimdir? Fatih Artman kaç yaşında ve nereli?
Türk dizi ve sinema oyuncusu Fatih Artman 13 Şubat 1988 yılında Ankara'da doğdu. Ankara'nın Gazi Mahallesinde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımıdır. Babasını 2002 yılında kaybeden Fatih Artman, ilkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünü okudu. Kendi tabiriyle cep harçlığını çıkarmak için oyuncu olan Fatih Artman, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Harun karakteri ile gönüllere taht kurdu.
FATİH ARTMAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Harun (Dizi)
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - Harun (Film)
Behzat Ç. Ankara Yanıyor - Harun (Film)
Bana Masal Anlatma - Rıza (Film)
Beş Kardeş - Aziz (Dizi)
Ekşi Elmalar - Habip (Film)
Kırık Kalpler Bankası (Film)
Bir Başkadır - (Dizi) - Yasin
Netflix'in Türk dizisi Bir Başkadır konusu ne, oyuncuları kim? Bir Başkadır izleyicisinden büyük ilgi gördü! Sosyal medya onu konuşuyor...