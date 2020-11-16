Özel hastanelerde test bilmecesi

İsteğe bağlı olarak özel hastanelerde koronavirüs testi yaptırmak isteyenler, sabit fiyat uygulanmamasından şikayetçi. Koronavirüs salgınında kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci dalga endişesi büyürken, Türkiye'de vaka sayıları binin üstüne çıktı. Artan vaka sayıları ardından endişeye kapılan vatandaşlar koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın etti.Özel hastaneler test için 150 TL ile 600 TL arasında fiyat veriyor. Özellikle yurtdışına çıkış için test yaptırmak zorunda olanlardan iki katı ücret istendiğine dair iddialar sosyal medyadaki şikayet sitelerinde giderek artıyor. Bir ay önce 80 liraya yapılan koronavirüs testine birçok özel hastanenin artan talebi fırsat bilerek yüzde 80 zam yaptığından yakınılıyor.Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Özel hastanelerde vatandaşlardan pandemi tanısı ve tedavisinde alınan ücretler Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun değildir. Özel hastanelerin aldığı ücret yasal değildir ve iade edilmesi gerekir. Vatandaşlar özel hastaneye tanıya gittiğinde testi pozitif çıkmışsa bu durum acil hal kapsamına girer. Özel hastaneler testten hiçbir ücret alamaz. Ama test negatif çıkmışsa onun parasını alabilir. Vatandaş kendisinden alınan ücreti SGK'da tespit ettirdikten sonra illerdeki hakem heyetlerine başvursun. Vatandaşlar bu yolu izlerlerse ücretlerini geri alabilirler" dedi.