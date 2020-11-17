Şehirler arası seyahat yasağı hakkında son dakika gelişmesi! Bilim Kurulu Tavsiyeleri sonucunda seyahat yasağı gelecek mi?

Bilim Kurulu'nun okulların tatilinin uatılması, restoranların paket servise geçmesi, eğlence mekanlarının kapatılması, vaka artışının yüksek olduğu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve şehirler arası seyahat yasağının geri getirilmesi gibi konuların konuşulup karara bağlanacağı Kabine toplantısı bugün 15:30'da başlayacak. Bakanlar Kurulu sonrasında tüm bu konuların karara bağlanacağı ifade ediliyor.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Dünya 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibariyle dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı.