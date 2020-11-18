Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı ile hayata dönüyor

İstanbul Boğazı'nda az sayıdaki yalı camiden biri olan ve geçtiğimiz pazar günü çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 355 yıllık tarihi Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde restore edilmesi için çalışmalara başlandı. Tüm yenileme çalışmalarını Kalyon Vakfı üstlenirken, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, dün imzalanan protokolün ardından mahallesinin camisi olan Vaniköy Camisi'nde incelemelerde bulundu. Mülkiyeti Mehmet Vani Vakfı'na ait caminin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" hazırlandı. İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında dün camide protokol imzalandı.Restorasyon çalışmalarının tamamı Kalyon Vakfı tarafından yürütülecek. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle birlikte yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin tekrar ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, protokol töreni sonrasında kendi mahallesinin camisi olan, zaman zaman ibadet etmek ve bayramlaşmak için gittiği Vaniköy Camisi'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte incelemelerde bulundu.Yangınla ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "İtfaiye Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, 'Yangının cami içindeki elektrik kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla başladığı ve ahşap döşeme malzemeleri ile çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayıldığı' şeklinde görüş bildirilmiştir."