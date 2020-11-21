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Haberler Yaşam Haberleri Az önce Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Az önce mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi ve Kandilli BURADA!

Aktif özellikteki Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının geçiş doğrultusu üzerinde bulunan ülkemizde son dakika olayları yaşanmaya devam ediyor. En son yaşanan şiddetli İzmir Deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son depremler listelerini daha yakından takip ederek yurtta ve dünyada meydana gelen haberlerine erişmek adına deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Peki, 20 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve verileri…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 07:42 Son Güncelleme: 21.11.2020 07:42 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde olayları meydana geliyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem vatandaşların son depremler verilerini araştırmalarına neden oldu. Peki 21 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 21 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 21 Kasım 2020 Cumartesi günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Az önce Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 21 Kasım 2020 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!
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