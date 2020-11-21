Sahibinin terk ettiği tropikal maymun bahçede yakalandı





"BU HAYVAN EGZOTİK BİR HAYVAN"

Daha önce evde beslenmemesi gereken yaban hayat hayvanlarını yakaladıklarını söyleyen Emiroğlu, "Daha önce değişik olarak birkaç hayvan bulunduğu ama bize gelenlerin çoğu genellikle yaban hayvandı. Yani evde besliyorlardı biz onları alıp burada rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından doğaya salınıyordu. Bu hayvan tabiî ki egzotik bir tür olduğu için bir de ülkede yasaklı türlerden bir tanesi olduğu için örümcek maymunlardan vervet türü. Bu hayvanların ticari amaçlı hem satımı hatta bakımı dahi yasak. Bu yüzden biz bu hayvanı doğaya salma gibi bir durumumuz olmadığından dolayı Bakanlık tarafından araştırmalar yapılıyor ve en uygun yere verilecek" diye konuştu.