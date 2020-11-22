Ecem Baltacı'dan 'itibar' şikayeti

"Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Selin karakterini canlandıran oyuncu ecem Baltacı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilginç bir şikayette bulundu. Baltacı, şikayet dilekçesinde bir sosyal medya kullanıcısının kendisine ve ailesine sürekli hakaret içerikli sözler sarfettiğini ileri sürdü.

"İTİBARIM ZEDELENİYOR"

Ünlü oyuncu, söz konusu kullanıcının erişimini engellese de aynı hakaret içerikli kelimelerin birkaç gün arayla yeniden yorum şeklinde kendisine gönderildiğini beyan ederek şikayetçi oldu. Yapılan yorumlarla kişiliğinin, itibarının, onur ve saygınlığının zedelendiğini ileri süren ünlü oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.