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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte ve Kandilli BURADA!

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adlarındaki aktif özellikte iki fay hattının geçiş doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ülkemizde en son yaşadığımız şiddetli İzmir Deprem olayı ardından vatandaşlarımız son depremler listelerini anbean takip etmeye devam ederek haberleri hakkında bilgi sahibi olmak için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 24 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve verileri

Giriş Tarihi: 24.11.2020 00:38 Son Güncelleme: 24.11.2020 00:38 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 24 Kasım 2020 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'de kara ve denizler üzerinde etkili olan olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son olarak oldukça şiddetli şekilde meydana gelen İzmir deprem olayı vatandaşlarımızı anbean son depremler verilerini araştırmaya yöneltti. Peki, 24 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 24 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 24 Kasım 2020 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 24 Kasım 2020 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 24 Kasım 2020 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!
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