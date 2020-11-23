Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 24 Kasım 2020 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'de kara ve denizler üzerinde etkili olan son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son olarak oldukça şiddetli şekilde meydana gelen İzmir deprem olayı vatandaşlarımızı anbean son depremler verilerini araştırmaya yöneltti. Peki, 24 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 24 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 24 Kasım 2020 Salı günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;