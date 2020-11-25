SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Kasım 2020 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Aktif fay hatları yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde meydana gelen ve çok sayıda insanımızın vefat etmesine sebep olan İzmir Deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son depremler verilerine erişmek isteyerek 26 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (26 KASIM 2020 PERŞEMBE)

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusu yanıtları ve Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri şöyle;