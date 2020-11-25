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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Kasım 2020 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

SON DAKİKA mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? ve Kandilli BURADA!

Aktif durumdaki Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ’de pek çok farklı şiddette son dakika olayı yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği şiddetli olayı sonrasında, güncel verileri yakından takip edilmeye başladı. Bu bağlamda yurtta ve dünyada meydana gelen son sarsıntılarla ilgili detaylara erişmek isteyen vatandaşlarımız 26 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte ve veriler…

Giriş Tarihi: 26.11.2020 04:47 Son Güncelleme: 26.11.2020 04:47 ABONE OL
SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Kasım 2020 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Aktif fay hatları yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda ülkemizde meydana gelen ve çok sayıda insanımızın vefat etmesine sebep olan İzmir Deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son depremler verilerine erişmek isteyerek 26 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (26 KASIM 2020 PERŞEMBE)

Vatandaşlarımız tarafından merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusu yanıtları ve Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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SON DAKİKA deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 26 Kasım 2020 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!
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