Son dakika haberi: 'İkinci Şule Çet' olarak bilinen Ebru Erdem olayında flaş gelişme!

MAHKEME BAŞKANI'NDAN BABAYA, "SAHİP ÇIKMADINIZ MI KIZINIZA?"

Öte yandan sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen maktul Ebru Erdem'in babası Murat Erdem de ifadesinde, kızının kendisini dinlemediğini, Hazal diye birinin kızını Kars'a götürdüğünü, daha önce de kızını psikiyatriye götürdüğünü anlattı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Murat Erdem'e, 'sahip çıkamadınız mı kızınıza? 17 yaşındaki kız Kars'a gitmiş" diye konuştu. Maktulün annesi Ayşe Erdem de beyanında "Olay günü kızımla konuştuk, bana 'Anne üzerime gelme, arkadaşımdayım. Geleceğim' dedi. Kendisine saldırı yapıldı gibi bir serzenişte bulunmadı. Şikayetçiyim, kızımız intihara asla meyilli değildi. Biz öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi. Mahkeme Serdar Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'İkinci Şule Çet Davası' olarak bilinen olayda Ebru Erdem'in o gece arkadaşı Murat Büyük'e, "çok kötüyüm, gel beni al. Sana konum atacağım' diye mesaj attığı belirtilmişti. Murat Büyük ifadesinde, "O gece bana 'kafam çok güzel' diye yazdı. Ben de 'neredesin' dedim. 'Küçükçekmece'deyim' dedi. 'Gelip alayım seni' dedim. 'Tamam gel beni buradan al' dedi. 'Tamam' dedim. Bir daha cevap gelmedi" demişti.

İDDİANAME: UYUŞTURUCU KULLANDIRTTI, TECAVÜZ ETTİ, PENCEREDEN İTTİ

İddianamede Serdar Taş'ın önce Ebru Erdem'e yuşturucu madde kullandırdığı, ardından tecavüz ettiği, kurtulmak için yarı çıplak vaziyette pencereye kaçan Ebru Erdem'in daha sonra 9'uncu kattan itildiği iddia ediliyordu. Adli Tıp raporunda ise Ebru Erdem'e yüklü miktarda uyuşturucu maddeler kullandırıldığı, baskıyla cinsel ilişkiye girildiği, kurtulmak için yarı çıplak cama koştuktan sonra ise Serdar Taş tarafından itildiği belirtildi. Taş'ın, 'çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, evi terk eden çocuğu ailesinden habersiz yanında tutma ve çocuğa yönelik kasten öldürme suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu. Evi arkadaşına veren Kemal Sönmez'in ise 'evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.