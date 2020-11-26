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Son dakika mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? 2020 Cuma ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Aktif nitelikteki fay hatlarının uzanış doğrultusunda buluna ülkemizde son dakika olayları meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak İzmir deprem olayı yaşana ülkemizde vatandaşlarımız ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda son dakika deprem gelişmelerini merak eden vatandaşlarımız deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 27 Kasım 2020 Cuma verileri…

Giriş Tarihi: 27.11.2020 02:21 Son Güncelleme: 27.11.2020 02:21 ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem vatandaşların son depremler verilerini araştırmalarına neden oldu. Peki 27 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 27 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 27 Kasım 2020 Cuma günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!
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