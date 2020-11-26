Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 27 Kasım 2020 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem vatandaşların son depremler verilerini araştırmalarına neden oldu. Peki 27 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 27 KASIM 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 27 Kasım 2020 Cuma günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;