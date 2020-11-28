Şanlıurfa'da kaçak ava suçüstü!

Şanlıurfa'da DKMP ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde kaçak avlanan Suriye uyruklu bir kişi yakalayarak gözaltına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şanlıurfa Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak avlanan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Çalışmalarda tüfek, ses cihazı ve 23 adet tarla kuşuna el konulurken, Suriyeli şahsa idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Konuyla ilgili olarak DKMP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Viranşehir ilçesinde Suriye uyruklu bir vatandaş kaçak av yaparken av koruma ve kontrol memurlarımızca yakalandı. Tüfek, ses cihazı ve 23 tane tarla kuşuna el konuldu. İlgili şahsa 4915 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım ve tazminat cezaları kesildi."