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Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde?

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanıyor. İzmir ve olayları sonrası vatandaşlarımız listesi verilerini yoğun olarak takip ediyor. Bu bağlamda 1 Aralık deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte son dakika verileri…

Giriş Tarihi: 1.12.2020 04:48 Son Güncelleme: 1.12.2020 04:48 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 1 Aralık 2020 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı bölgede çeşitli şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Son olarak İzmir'de meydana gelen şiddetli deprem vatandaşların son depremler verilerini araştırmalarına neden oldu. Peki 1 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? 1 ARALIK 2020

Yurtta ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarını sürekli olarak güncelleyerek kamuoyuna sunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ile vatandaşlarımızca merak edilerek üzerinde araştırma yapılan 1 Aralık 2020 Salı günü deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 1 Aralık 2020 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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