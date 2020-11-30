Marmara bölgesinde olması beklenen depremin tarihi ve büyüklüğüyle ilgili tartışmalar sürerken, ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin romanını yazdı. Uzun yıllar akademik ve bilimsel çalışmalar yapan Ercan, İstanbul'u bekleyen depremle ilgili bilim kurgu romanını yayımladı. Kamuoyundaki tartışmalar ve bilimsel bulgular üzerinden hazırlanan kitapta, Ercan, gelecekte yaşanılması kaçınılmaz Kuzey Marmara ya da bilinen adıyla İstanbul depremini adım adım işliyor. Ayrıca hangi belirtilerle yaklaşacağı, hangi yıl, hangi ay, hangi gün, hangi saatte olacağı, nerelerin yıkılacağı, kaç kişinin yaşamını yitireceğini, hikâye şeklinde kurgulayarak anlatırken, okuyucuyu deprem konusunda bilgilendiriyor. Bilim-kurgu romanında beklenen İstanbul depremi, okuyucuya baştan sona yaşatılıyor. Gölcük- Kocaeli doğumlu Selçuk Altay adında yeni yetişen deprembilimci, Ercan'la Büyükada ile Yassıada'da "İstanbul depremini kestirmek" amacıyla bir gözlemevi kuruyor.