Son dakika haberi: Kabine sonrası hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri, seyahat kısıtlaması...

Bakanlar Kurulu toplantısından son dakika haberleri yavaş yavaş geliyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın liderlik yaptığı Kabine Toplantısı'ndan gelecek kısıtlama haberlerine çevrildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi, sokağa çıkma yasağı hafta sonu genele yayılacak mı? Ayrıca aralarında Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyükşehirlerin olduğu yerlerde seyahat yasağı gelebilir. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri için de değişiklik yapılabilir. Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu tavsiye kararları değerlendirilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISINDA HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI ÇIKACAK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...