Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yüzme havuzları ve spor salonları kapatıldı mı? Yeni tedbirler: Spor salonları...

Gelen son dakika haberine göre kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için iki hafta önce yeni tedbirler alınmıştı. Restoranlardan kafelere kadar geniş bir işletme yelpazesini kapsayan yeni tedbirlerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlanmıştı. Spor salonları, havuzlar, masaj salonları ve hamam gibi yerler hakkında bir karar alınmamıştı. Bu nedenle de bu hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi 'Yüzme havuzları, saunalar, masaj salonları ve spor salonları kapatıldı mı' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, bugünkü kabine toplantısında alınan kararlar ve spor salonlarının durumu...

YÜZME HAVUZLARI, SAUNALAR, MASAJ VE SPOR SALONLARI KAPATILDI MI? BAKANLAR KURULU SONA ERDİ!

KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerin de gündeme alındığı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıktı. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıkladı ve detayların genelge ile belli olacağını duyuru.