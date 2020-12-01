Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yüzme havuzları ve spor salonları kapatıldı mı? Yeni tedbirler: Spor salonları...

Gelen son dakika haberine göre kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için iki hafta önce yeni tedbirler alınmıştı. Restoranlardan kafelere kadar geniş bir işletme yelpazesini kapsayan yeni tedbirlerle birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlanmıştı. Spor salonları, havuzlar, masaj salonları ve hamam gibi yerler hakkında bir karar alınmamıştı. Bu nedenle de bu hafta gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı öncesi 'Yüzme havuzları, saunalar, masaj salonları ve spor salonları kapatıldı mı' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, bugünkü kabine toplantısında alınan kararlar ve spor salonlarının durumu...
YÜZME HAVUZLARI, SAUNALAR, MASAJ VE SPOR SALONLARI KAPATILDI MI? BAKANLAR KURULU SONA ERDİ!
KOVİD-19 salgınında 2 haftalık kısmi yasaklara rağmen Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölümlerinde azalma görülmedi. Bu kapsamda yeni tedbirlerin de gündeme alındığı kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıdan kovid-19 salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler çıktı. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek bizzat açıkladı ve detayların genelge ile belli olacağını duyuru.
İŞTE ALINAN YENİ TEDBİRLER
Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik.
Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.
Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.
Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir.
Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.
Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.
Bu tedbirlerin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir.