Kadir Şeker’in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla bir çanta dolusu eroinle yakalandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Tatlıcak mahallesinde şüphe üzerine bir otomobili durduran, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları aramada bebe bisküvisi içine gizlenmiş 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde ise şüphelilerden birinin üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in, dayaktan kurtarmaya çalışırken sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne neden olduğu 35 yaşındaki Ayşe Dırla, diğerinin de Murat Hanlı olduğu belirlendi.Emniyetteki sorgusunda, Murat Hanlı ile bir ay önce dini nikâhla evlendiklerini söyleyen Ayşe Dırla, uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü. Murat Hanlı ise Ayşe Dırla ile birlikte yaşadıklarını, kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, daha önce de aracını sattığını, eroini de kullanmak için aldığını iddia etti. Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Burada Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından da savunmaları alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.KADİR Şeker'in babası Cengiz Şeker, oğlunun kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın 900 gram eroinle yakalanmasını değerlendirdi. Baba Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu belirterek, "Kadir, şu an bir bedel ödüyor. Bu bedelin boşa gittiğini düşünmüyorum. Oğlumun masum olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.KONYA'DA 5 Şubat'ta Piri Reis parkında meydana gelen olayda, sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Şeker'e, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle verilen 15 yıl hapis cezası, iyi halden 12.5 yıla düşürülmüştü.