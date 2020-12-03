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Pandemi ne zaman biter? yazdı: "Plandeminin resmi sözcüsü gibi..."

Tüm dünyada hayatı altüst eden koronavirüs salgınında son dakika haberleri peş peşe gelirken, 'koronavirüs aşısı" bir anda tek gündem maddesi oldu. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve beslenme tavsiyelerinden ziyade, ilaç ve aşılara odaklanan küresel şirketler ve medya, her gün durumun ne kadar kötüye gittiğini duyuruyor. Sabah Gazetesi yazarı , dünyayı bu denli değiştiren koronavirüs salgını ve KOVİD-19 aşısı ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 09:32 Son Güncelleme: 3.12.2020 09:32 ABONE OL
Pandemi ne zaman biter? Haşmet Babaoğlu yazdı: Plandeminin resmi sözcüsü gibi...

Dünya genelinde, birçok farklı şirketin yürüttüğü aşı geliştirme çalışmalarından yeni haberler geliyor. Şu ana kadar, Moderna, AstraZeneca ve BionTech-Pfizer aşıları olmak üzere 3 aşının başarılı oranlara sahip olduğu açıklandı. Dünya, bu küresel salgın ile mücadele ederken, konuşmalarında sürekli olarak pandemi ve ölümcül hastalıklardan bahseden Bill Gates'ten dikkat çeken aşı açıklamaları geldi. Dün akşam saatlerinde de Bill Gates, Twitter'da aleyhinde paylaşılan gönderiler ile TT (Twitter Gündem Konusu) oldu. Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında, Bill Gates ve koronavirüs salgını hakkında çarpıcı bir yazı yazdı.

"PLANDEMİ SÖZCÜSÜ GİBİ"

Bill Gates'in "pandemi dünya savaşıdır" sözünü hatırlatan Haşmet Babaoğlu yazdığı yazıda "Yeryüzü nüfusunun çokluğunu vurgulayıp acı reçeteler uygulamak mecburiyetinden bahsederken zevk alır gibi gülüyor falan..." Ve hiç susmuyor. Sürekli konuşuyor. Küreselci merkezin ve plandeminin resmi sözcüsü gibi..." ifadelerini kullandı.

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Pandemi ne zaman biter? Haşmet Babaoğlu yazdı: "Plandeminin resmi sözcüsü gibi..."
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