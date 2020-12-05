Konya'da korkunç vahşet! Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti

Sigara içiyor ve telefonla konuşuyordu. Sanırım polisi arıyordu. Sabri ve eşi, yeni taşınmıştı. Sabri efendi bir çocuğa benziyordu. Buraları bilmediği için birkaç kez kargo vb gibi işlerinde yardımcı olmuştum'' dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.