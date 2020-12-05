Son dakika haberi: Meteorolojinin korkutan kuraklık haritası! Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü korkutan kuraklık haritasını yayınladı. Haritaya göre Orta Karadeniz olağanüstü ve çok şiddetli kuraklık riskinde yer alıyor. Ağustos ve ekim aylarını kapsayan haritasına göre son 3 ayda Samsun'da 'çok şiddetli kuraklık' yaşandı. Harita gelecek için de düşündürdü. İçme suyunu Çakmak Barajı'ndan sağlayan 'Samsun'un ne kadarlık rezervi var' soruları akla geldi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir bu konuda içleri rahatlatan açıklamalarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yağışların mevsim normallerinin çok altında seyrettiğini, buna rağmen Samsun'un sahip olduğu nehirler ve barajlarla diğer illere göre şanslı olduğunu dile getirdi. İçme suyu temini için mevcut rezervlerin yeterli olduğunu kaydeden Demir, ek tedbirler içinde çalıştıklarını belirtti.