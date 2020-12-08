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haberi: 7 Aralık Türkiye’de kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum!

Corona vaka sayısına ilişkin haberleri yakından takip ediliyor. akşam saatlerine doğru açıklanacak olup 7 Aralık koronavirüs tablosuna göre; vefat sayısı 203, vaka sayısı 32 bin 137, hasta sayısı 6 bin 420 ve iyileşen hasta sayısı ise 5 bin 17 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün günlük tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken vatandaşlar koronavirüs tablosunu araştırmaya başladılar. Peki; 7 Aralık Türkiye’de kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

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Corona vaka sayısı son dakika haberi: 7 Aralık Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum!

Son dakika haberi… Günlük koronavirüs tablosuna ilişkin veriler araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; corona vaka sayısındaki gözle görülür artış nedeniyle bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonu ve hafta içi belirtilen saatlerde uygulanan yasakların ardından vaka sayısında hala artış sürüyor. Peki; 7 Aralık Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı…

Veriler şu şekilde;

7 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

6 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun

5 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.

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Corona vaka sayısı son dakika haberi: 7 Aralık Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum!
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