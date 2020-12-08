Corona vaka sayısı son dakika haberi: 7 Aralık Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum!

Son dakika haberi… Günlük koronavirüs tablosuna ilişkin veriler araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; corona vaka sayısındaki gözle görülür artış nedeniyle bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonu ve hafta içi belirtilen saatlerde uygulanan yasakların ardından vaka sayısında hala artış sürüyor. Peki; 7 Aralık Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu son durum ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları!

7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı…

Veriler şu şekilde;