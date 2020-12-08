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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Aralık 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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Ülkemizde meydana gelen son dakika olayları sonrası vatandaşlarımız deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. En son yaşanılan şiddetli son dakika olayının ardından Boğaziçi Üniversitesi ve AFAD verileri yoğun olarak araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte son dakika

Giriş Tarihi: 9.12.2020 03:58 Son Güncelleme: 9.12.2020 03:59 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Aralık 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler listesi verileri pek çok farklı şiddette deprem meydana gelen ülkemizde vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. En son Bursa deprem olayının ardından Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ederken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri yoğun şekilde takip ediliyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem olaylarının sürekli olarak güncellenerek kamuoyuna duyurulduğu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri ve deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 9 Aralık 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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