SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! 1 yaşındaki Sudenaz öldü, ağabeyi ve babaannesi yaralandı

İçeriye giren ekipler Sudenaz Güngör ile babaannesi İmran Güngör'ü dışarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki kardeş ve babaanneleri, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sudenaz Güngör, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yunus Emre Güngör ile İmran Güngör'ün tedavisi ise devam ediyor.