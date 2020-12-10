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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Son dakika mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? ve son depremler listesi verileri…

kuşağı sınırları içerisinde yer lan ülkemiz de çok sayıda farklı şiddetlerde olayları yaşanıyor. Bu bağlamda en son yaşanan ve deprem olayları sonrasında vatandaşlarımız son depremler listesi verilerine erişmek adına , , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırmalar yapıyor. İşte en güncel bilgiler…

Giriş Tarihi: 11.12.2020 02:58 Son Güncelleme: 11.12.2020 02:58 ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçtiği ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. En son yaşanan şiddetli İzmir depreminin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri merak ederek Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuyla araştırma yapıyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle merak edilen Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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SON DAKİKA