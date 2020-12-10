Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçtiği ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. En son yaşanan şiddetli İzmir depreminin ardından vatandaşlarımız yurtta ve dünyada meydana gelen depremleri merak ederek Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorusuyla araştırma yapıyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle merak edilen Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;