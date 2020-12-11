Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 12 Aralık 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Deprem kuşağı sınırları içerisinde bulunan Türkiye'de farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız 12 Aralık 2020 Cumartesi son depremler bilgisine erişmek amacıyla deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (12 ARALIK)

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle merak edilen 12 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;