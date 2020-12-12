‘Can çekişiyordu, kurtaramadık’

İstanbul Beylikdüzü'ndeki olay, 21 Eylül'de meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan annesi Aysel Solmazgül (57), kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünü söyledi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Epikriz raporunda, Kübra Boyraz'ın "pıhtı atması" nedeniyle kalp krizi geçirdiği bildirildi. Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.







'EVLADI, ÖLÜMÜNÜ MEZARLIKTA ÖĞRENDİ'

Kübra Boyraz'ın annesi Aysel Solmazgül, "Kızım 'Görüşmem var' diyerek evden çıktı. Geldiğinde kızımın kolunda esmer bir kadın, tanımadığım bir kişi. 'Anne çok kötüyüm' dedi. 'Kurtar beni' diyordu. Kanepeye uzandırdım. 'Anne botoks yaptırdım' dedi. Eşimi aradım, ambulans geldi. Sabah 'öldü' dediler. Torunum mezarlıkta öğrendi. 9 yaşındaki torunum, 'Kızını nasıl orada bıraktın?' dedi. 'Mezarlıktan ellerimle kazıp çıkaracağım, benim annem ölemez' dedi, çok kötüydü" şeklinde konuştu.







Baba Ekrem Solmazgül ise kızlarının eski eşinin, torunlarını alıp götürdüğünü ifade ederek "Bize, 'Çocuğu size vereyim, malları bana verin' dedi. Kızımın bir tane evi var, icra koyulmuş. Bu adam bu malın peşinde, çocuğa bakmanın peşinde değil" ifadelerini kullandı.

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